Manna a DAZN: “Anguissa ha dato tanto a questo club, seguiamo Mastantuono dai tempi del River”

A pochi minuti dalla partita di Serie A tra Fiorentina e Napoli, il direttore sportivo dei Partenopei, Giovanni Manna, si é presentato ai microfoni DAZN. Ecco le sue parole:

“Noa Lang sta lavorando bene, può e deve fare di più: l’ha detto il Mister, lo dico anche io oggi perché ha delle qualità importanti. Favasuli, invece, sappiamo che é un ragazzo che ha una grande mentalità, che ha fatto un percorso di gavetta. Questi calciatori riescono sempre a dare qualcosa, per ora ce lo godiamo ma é presto.

Io ho parlato con Anguissa e i suoi agenti a fine agosto, vedo Frank tutti i giorni, ci parlo tutti i giorni. Oggi sta bene, é concentrato. Se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi bene: Frank ha dato tanto a questo club, e il club ha dato tanto a lui. Non penso ci saranno problemi a fine stagione in caso separarci, ma non vedo grosse difficoltà. Bisogna contestualizzare anche il suo momento tecnico, ha avuto un piccolo fastidio ma non giocava concretamente da novembre dell’anno scorso. Bisogna avere pazienza, bisogna avere tranquillità, ci sono dei piccoli acciacchi, ha avuto delle problematiche importanti l’anno scorso: ma lui é tranquillo, noi siamo tranquilli, e sa che abbiamo fiducia in lui, sa cosa pensiamo di lui.

Noi abbiamo seguito Mastantuono dai tempi del River, la mia prima stagione al Napoli avevamo necessità di consolidare un gruppo squadra importante. E’ un giocatore che piace a tutti quanti, quest’anno abbiamo parlato con buona parte degli agenti, poi é chiaro che il Real Madrid lo dava alle condizioni in cui lo ha dato alla Fiorentina.

Fagioli é uno di quei calciatori italiani da cui dobbiamo assolutamente ripartire, perché la qualità che noi ricerchiamo tanto lui ce l’ha, é innata. Io gli voglio bene perché siamo cresciuti insieme alla Juventus, é una persona a cui sono legato: al di là del legame umano, é un giocatore forte e spero che faccia bene perché in Nazionale ci servono giocatori così“.