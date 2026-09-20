Alex Jimenez risponde a Gilmour: a Firenze finisce 1-1 tra Fiorentina e Napoli

Si ferma ancora il Napoli di Allegri che ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions League. A Firenze, il lunch match della 5a giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1: nonostante il vantaggio iniziale firmato Gilmour, i Partenopei non riescono mantenere il vantaggio, prendendo gol a inizio secondo tempo da Alex Jimenez.

Primi 15 minuti di partita equilibrati, anche se é la Fiorentina che sembra iniziare meglio: la prima vera occasione della partita, infatti, capita proprio ai padroni di casa con Atta che colpisce la traversa. Pochi minuti dopo, il legno nega la gioia del gol anche a Fagioli: tiro da fuori area dell’ex Juventus, deviato sulla traversa da Milinkovic-Savic.

Il palo lo colpisce anche il Napoli con Olivera, con De Gea che poi respinge in corner la deviazione di Dragusin. Dal calcio d’angolo battuto da Politano, Gilmour calcia al volo con il piattone di prima intenzione, e porta in vantaggio i Partenopei (23′).

Dopo il gol del Napoli, i ritmi di gioco rallentano con poche occasioni da gol da entrambe le parti. A 7 minuti dall’ 45′ ci riprova Fagioli da fuori ma calcia alto: dall’altro lato Hojlund prova a ripartire ma viene fermato da Dragusin in area di rigore.

Il secondo tempo inizia con Vanoli che toglie Viery per far entrare Valdepenas al suo posto. I padroni di casa iniziano bene, e segnano dopo soli 6 minuti: a segnare é Alex Jimenez con un tiro dal limite deviato da Rafa Marin. Pochi minuti dopo ci prova anche Mastantuono, ma non trova la porta.

La partita si accende con entrambe le squadre che provano a ripartire visti i tanti spazi lasciati: a creare le occasioni da gol é sempre la Fiorentina, con un altro tiro da fuori di Fagioli che esce di poco. Intanto, arrivano i primi cambi di Allegri: fuori Hojlund e Lang, dentro Lucca e Neres.

La Fiorentina continua a fare la partita e riparte in contropiede dopo un cross sbagliato da De Bruyne: Valdepenas ha la palla del 2-1, ma Milinkovic-Savic respinge in corner con una grande parata. Doppio cambio, intanto anche per Vanoli che toglie Atta e Pellegrino per Goncalves e Beto. Dall’altro lato entra Favasuli per Politano.

La prima vera occasione del secondo tempo del Napoli arriva a 15 minuti dal novantesimo, con De Gea che é costretto a intervenire su un tiro di Neres, dopo un ottimo controllo di quest’ultimo. L’ex capitano del Man Utd si ripete poco dopo con un parata ancora più bella su un colpo di testa di Favasuli. Problemi per Njie, intanto, che esce per far entrare Gnonto al suo posto: entra poi anche Pongracic per Ranieri.

La Fiorentina torna a rendersi pericolosa con Mastantuono, ma il suo tiro a giro viene bloccato da Milinkovic-Savic. Al novantesimo entra Anguissa per Lobotka: il centrocampista camerunense torna in campo dopo aver saltato le partite contro Arsenal e Bologna. Nei minuti finali, entrambe le squadre provano a vincerla: da un lato Beto ci prova in rovesciata mancando il pallone, dall’altro lato De Gea blocca un tiro debole di Favasuli.