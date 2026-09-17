CdS – Verso Fiorentina-Napoli: oggi giornata decisiva per Anguissa. Se non recupererà, Allegri pronto a riproporre il doppio play





Il Napoli prepara la sfida di domenica alle 12:30 contro la Fiorentina al Franchi. Oggi sarà una giornata indicativa per capire se Andrè-Frank Zambo Anguissa sarà del match. In caso il camerunese non dovesse recuperare, Allegri riproporrà la soluzione del doppio play Gilmour-Lobotka, già vista contro il Bologna. Persiste il ballottaggio difensivo tra Spinazzola e Olivera. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.



“Non è ancora tornato in gruppo Anguissa e quella di oggi sarà già giornata indicativa per capire se salterà la sfida di domenica al Franchi alle 12.30 contro la Fiorentina. Ieri il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Non ha ancora del tutto smaltito i problemi fisici alla base del recente stop e dell’assenza contro Arsenal e Bologna. Tra oggi e domani se ne saprà di più, ma Allegri è pronto a riproporre il doppio play con Gilmour accanto a Lobotka, soluzione adottata con risultati convincenti nelle ultime due partite. In attesa di Frank, saranno di sicuro sei gli assenti per la partita con la Fiorentina, l’ultima prima della sosta di tre settimane: Alisson Santos, Buongiorno, Marianucci, Meret, McTominay e Giovane. Alla ripresa, con la sfida al Frosinone del 10 ottobre alle 20.45, dovrebbero rientrare il portiere e Marianucci. Per tutti gli altri, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Per Buongiorno, ovviamente, i tempi di recupero saranno più lunghi (si rivedrà nel 2027). Per domenica, intanto, l’altra incognita di formazione potrebbe esserci a sinistra col classico ballottaggio Spinazzola-Olivera”.



