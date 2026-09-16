Ssc Napoli, il report di allenamento del giorno 16 settembre: personalizzato in palestra per Anguissa

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 16 settembre. Si allena ancora a parte Anguissa, il cui impiego per il match di domenica contro la Fiorentina dimane in dubbio. Di seguito, la nota integrale.
“SSC Napoli Training Center- Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato, domenica alle 12:30 al Franchi contro la Fiorentina. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo attivazione e lavoro tattico. Chiusura di sessione con una serie di conclusioni verso la porta. Per Anguissa allenamento personalizzato in palestra”.