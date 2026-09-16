Fiorentina-Napoli sarà diretta da Doveri di Roma 1. Al Var Gariglio

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Dazn

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quinta giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Max Allegri sfiderà la Fiorentina in trasferta al Franchi il giorno domenica 20 settembre alle ore 12:30. L’incontro, sarà diretto dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Costanzo e Passeri mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Il Var sarà presieduto dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, e ad assisterlo ci sarà Pezzuto. Di seguito, la designazione completa.

FIORENTINA – NAPOLI     h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PEZZUTO

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