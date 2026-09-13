TuttoSport – Meret e Alisson Santos potrebbero rientrare dopo la sosta

Problema infortuni in casa Napoli, che oggi affronterà il Bologna in casa con 7 giocatori assenti, appunto, per infortunio. Oltre a Buongiorno, Anguissa, McTominay, Marianucci e Giovane, si aggiungono anche Meret e Alisson Santos alla lista. Per quanto riguarda gli ultimi 2, il quotidiano sportivo TuttoSport, rivela le date dei possibili loro possibili rientri. Entrambi dovrebbero rimanere fermi almeno fino al termine della pausa per le Nazionali, con Meret che potrebbe rientrare per la partita in casa contro il Frosinone del 10 ottobre, e Alisson Santos la settimana successiva per la partita in casa del Venezia il 17 ottobre.