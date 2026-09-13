SKY Sport – Napoli-Bologna, Spinazzola in vantaggio su Olivera

Dopo 3 sconfitte consecutive, il Napoli é obbligato a vincere in casa contro il Bologna per evitare di sprofondare in una profonda crisi che potrebbe anche mettere a rischio il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina dei Partenopei. Nel frattempo, arrivano degli aggiornamenti riguardo la formazione titolare del Napoli che dovrebbe scendere in campo oggi.

Secondo SKY Sport, Allegri dovrebbe schierare in campo un 4-3-3, con Milinkovic-Savic in porta visto l’infortunio di Meret. In difesa Spinazzola é davanti nel ballottaggio con Olivera: confermati, invece, Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo dovrebbe essere confermato De Bruyne che era destinato a un turno di riposo, mentre a completare il reparto dovrebbero esserci Gilmour e Lobotka, mentre Anguissa e McTominay non ci sono per infortunio.

Infine, l’attacco dovrebbe essere affidato al solito Hojlund con Politano e Lang ad affiancarlo: quest’ultimo dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Alisson Santos. Dopo la mancata convocazione contro l’Arsenal per motivi disciplinari, l’ex PSV ha la possibilità di farsi perdonare. Oltre a Meret, Anguissa, McTominay e Alisson, sono assenti anche Buongiorno, Marianucci e Giovane per infortunio.