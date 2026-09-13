Napoli – Bologna: Ecco le formazioni ufficiali

Dopo le tre sconfitte di fila con Como, Inter e Arsenal, il Napoli deve obbligatoriamente cominciare ad ingranare per evitare di entrare in un limbo infinito come quello che fu nella stagione post terzo scudetto.

Alle 18 i partenopei affronteranno il Bologna di Tedesco e faranno a meno anche di Alisson Santos e Meret che hanno riscontrato dei problemi fisici dopo il match di mercoledì contro l’Arsenal e dovranno cominciare a tornare a vincere per uscire da questa brutta situazione.

Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Bologna:

4-3-3: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Vergara. All. Allegri

4-2-3-1 Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco