Manna a Kiss Kiss Play Sport: “Le ultime tre sconfitte vanno analizzate una per una, abbiamo fiducia”

Ieri Giovanni Manna ha rilasciato durante la trasmissione su Radio Kiss Kiss, Kiss Kiss Play Sport, insieme al radiocronista sportivo Carmine Martino e la giornalista di DAZN Giorgia Rossi. Il ds dei Partenopei ha parlato anche del periodo complicato del Napoli che viene da 3 sconfitte consecutive: ecco alcuni spezzoni dell’intervista.

“La fiducia deve sempre esserci. Arriviamo comunque da due stagioni positive, abbiamo cambiato guida tecnica e secondo me ci stiamo ancora un po’ riassestando. Veniamo da tre sconfitte consecutive, due in campionato e una in Champions, contro avversari di livello. Andrebbero analizzate una per una, perché ogni partita ha una storia diversa.

Sono sconfitte che lasciano il segno, però dobbiamo reagire e vedere anche ciò che di buono facciamo nelle partite. Abbiamo fiducia e dobbiamo uscire da questa situazione. Speriamo di riuscirci già domani, anche se affronteremo un avversario tutt’altro che semplice“.