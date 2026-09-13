CorSport – Contro il Bologna Allegri verso il 4-2-3-1 con Lang titolare

Dopo 3 sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, il Napoli é in cerca di riscatto in casa contro il Bologna di Domenico Tedesco. La partita di oggi, in programma alle 18, potrebbe essere già decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri che, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe schierare in campo un 4-2-3-1, modulo già utilizzato mercoledì sera contro l’Arsenal.
Per quanto riguarda il reparto offensivo, Allegri dovrà rinunciare all’infortunato Alisson Santos: dunque, il tridente alle spalle di Hojlund dovrebbe essere Politano-De Bruyne-Lang. Quest’ultimo é in vantaggio su Neres nel ballottaggio per una maglia da titolare, dopo la mancata convocazione contro l’Arsenal per motivi disciplinari.