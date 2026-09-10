Ugolini: “Contro il Bologna sarà gara spartiacque. C’è speranza per il recupero di Anguissa”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha svelato alcune novità riguardo i partenopei. Contro il Bologna c’è speranza di recuperare Anguissa, mentre non sarà del match Alisson Santos, che tornerà dopo la sosta. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli non si ferma. Oggi è fissato un allenamento alle 17. Contro il Bologna non ci sarà Alisson Santos che tornerà dopo la sosta. A seguito di questa tornerà uno dei grandi assenti della sfida contro l’Arsenal: Scott McTominay. Probabilmente lo scozzese non sarà immediatamente pronto, ma Allegri lo spera. Intanto, per domenica potrebbe recuperare Anguissa. È come se il Napoli dovesse calarsi nella nuova dimensione con il tecnico. Sono arrivati dei segnali di crescita contro l’Arsenal rispetto a Inter e Como. Ieri sei andato sotto contro i campioni d’Inghilterra e ci può stare come risultato in una gara in cui hai sofferto ma in cui hai avuto anche le tue occasioni. Va da sé che lasciano il tempo che trovano pensando a domenica prossima. La sfida contro il Bologna sarà spartiacque. Non accadeva dal 2000-2001 che il Napoli perdesse tre gare nelle prime quattro. La squadra vuole però rimanere protagonista, bisogna ritrovare le giuste misure e dei calciatori che stanno mancando. Il calendario non ha certamente aiutato, ma ora la testa va alla gara contro i Felsinei, con un Maradona che si annuncia sold out”.