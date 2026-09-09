Napoli-Bologna sarà diretta da Bonacina di Bergamo. Al Var Maggioni

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quarta giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Max Allegri sfiderà il Bologna al Maradona il giorno domenica 13 settembre alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Verrà assistito dai guardalinee Mokhtar e Ricci mentre il quarto uomo sarà Mariani. Il Var sarà presieduto dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, e ad assisterlo ci sarà Rutella. Di seguito, la designazione completa.

NAPOLI – BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR – RICCI

IV: MARIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA