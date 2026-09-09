Allegri a Prime Video: “Champions? Obiettivo minimo play-off. Errori difensivi? Dobbiamo leggere meglio le situazioni”

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video. Qui, ha parlato a proposito della sfida di stasera al Maradona contro l’Arsenal. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Come si sta su questa panchina? Torno in Champions dopo quattro anni. Giocheremo contro i vice campioni d’Europa e campioni di Premier. Dobbiamo giocare una bella partita, perché da giovedì dobbiamo rituffarci bene in campionato visto che veniamo da due sconfitte”.

“Cinque gol subiti in due partite, è questa la caratteristica da aggiustare? Si tratta di errori di disattenzione e soprattutto basta vedere il gol dell’1-2 contro l’Inter. In quelle situazioni dobbiamo leggere meglio. Quando giochi in Champions non puoi permetterti questi errori”.

“L’obiettivo Champions? Quello minimo sono i play-off, poi cammin facendo si vedrà”.

“Anguissa non sarà del match per un problema all’adduttore, non mi va di rischiarlo. Gli altri invece ci saranno”.

“Cambi? Valuterò per bene, si giocherà in 16 e ci sarà bisogno di tutti”.

“L’Arsenal è il migliore o peggiore avversario? Diciamo che è una bellissima partita, sarà il migliore se vinceremo, il peggiore se perderemo. Sono una grandissima squadra e c’è da fare i complimenti ad Arteta”.