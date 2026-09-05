Politano: “Abbiamo un grande match da giocare oggi. Su McTominay…”

Ecco le dichiarazioni di Politano ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter – Napoli:

Sulle differenze tra Conte e Allegri sulla preparazione settimanale dopo una sconfitta: “Non è tanto diverso. Anche al mister non piace perdere e quando succede passi una brutta settimana, adesso però abbiamo un grande match da giocare e abbiamo l’occasione per rifarci”.

Sull’infortunio di McTominay: “dispiace per Scott perchè è un giocatore fondamentale ma ci sono anche Antonio (Vergara) e Kevin (De Bruyne) che sono egli ottimi giocatori. Cercheremo di vincere anche per lui ma dispiace non averlo”.