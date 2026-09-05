    Politano: “Abbiamo un grande match da giocare oggi. Su McTominay…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
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    fonte foto: Ssc Napoli

    Ecco le dichiarazioni di Politano ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter – Napoli:

    Sulle differenze tra Conte e Allegri sulla preparazione settimanale dopo una sconfitta: “Non è tanto diverso. Anche al mister non piace perdere e quando succede passi una brutta settimana, adesso però abbiamo un grande match da giocare e abbiamo l’occasione per rifarci”.

    Sull’infortunio di McTominay: “dispiace per Scott perchè è un giocatore fondamentale ma ci sono anche Antonio (Vergara) e Kevin (De Bruyne) che sono egli ottimi giocatori. Cercheremo di vincere anche per lui ma dispiace non averlo”.

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