Manna: “Col Como abbiamo fatto degli errori che non ci competono. Su McTominay…”

Ecco le dichiarazioni del ds Manna ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter – Napoli:

Sulla partita: “E’ stata una partita scudetto più due anni fa che l’anno scorso visto che l’Inter ha dominato il campionato e per varie vicissitudini non siamo riusciti a competere. Loro sono forti e lo sono più di noi quindi ci aspetta una partita tosta”.

Sull’inizio di campionato: “Siamo sicuramente all’inizio ma tra le due partite di Genoa e Como il primo tempo a genoa è stato complicato perchè non eravamo in formissima ci hanno messo in grossa difficoltà, hanno portato pressione ma poi siamo usciti dalla distanza. Col Como cercavamo di aspettarli e poi aprire la partita coi cambi ma oggettivamente abbiamo fatto degli errori che non ci competono. Questo è un gruppo maturo e consapevole che deve ritrovare la cattiveria che lo ha sempre contraddistinto e siamo sicuri che ci arriveremo. Non dobbiamo falciarci la testa se oggi non arrivano punti perchè qua è un campo difficile”.

Sull’infortunio di McTominay e sul suo rinnovo: “Scott ha detto che al momento non sa se rinnoverà in quanto perchè non è l’argomento principale. Dovrà star fuori per altre due tre settimane a contrario di alcune cose che ho letto. Sul rinnovo? Ne stiamo parlando, lui vuole farlo ma bisogna far coincidere le due parti”.