Formazioni ufficiali di Inter – Napoli: Ecco le scelte di Chivu e Allegri

Dopo la deludente sconfitta contro il Como, il Napoli di Max Allegri è chiamato ad un altro match difficilissimo contro l’Inter campione d’Italia a San Siro.

I partenopei dovranno affrontare la sfida contro i nerazzurri senza McTominay che da ormai due stagioni è la loro bestia nera. Tuttavia Allegri non demorde e ha già preparato la mossa per cercare di colmare il vuoto lasciato dallo scozzese.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter – Napoli:

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro. All. Chivu

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 16 Marin, 37 Spinazzola; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 26 Vergara; 21 Politano, 19 Hojlund, 27 Alisson Santos. All. Massimiliano Allegri

Tornano dal primo minuto Spinazzola e Alisson Santos che prendono il posto di Olivera, che ha disputato una pessima partita contro il Como, e Lang. Confermato Rafa Marin con Rrahmani nella difesa a 4 mentre Vergara sostituisce l’infrotunato McTominay che tornerà dopo la sosta a causa dell’aritmia cardiaca.