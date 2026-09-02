Inter-Napoli sarà diretta da Sozza di Seregno. Al Var Di Paolo





Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la terza giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Max Allegri sfiderà l’Inter a San Siro il giorno sabato 5 settembre alle ore 18:00, in quello che si preannuncia essere un match delicatissimo non solo in chiave di ambizioni. L’incontro, sarà diretto dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Verrà assistito dai guardalinee Peretti e Baccini mentre il quarto uomo sarà Doveri. Il Var sarà presieduto dal signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, e ad assisterlo ci sarà Dionisi. Di seguito, la designazione completa.

INTER – NAPOLI Sabato 5/09 h.18.00

SOZZA

PERETTI – BACCINI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI



