Il Mattino – Rinnovo McTominay, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La situazione

Il rinnovo di Scott McTominay rimane un tema caldo in casa Napoli. Lo scozzese, il cui contratto scade nel 2028, non ha ancora trovato modo di prolungare il suo accordo in azzurro, in quanto vi è distanza tra domanda ed offerta. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Questa è stata l’estate del suo primo Mondiale con la Scozia, del ritiro iniziato a Castel di Sangro a inizio agosto, della trattativa per il rinnovo del contratto che, però, è ancora in fase di stallo perché il divario tra quello che chiede l’entourage dello scozzese e quello che offre De Laurentiis è ancora parecchio ampio. Ma c’è tempo, anche perché la scadenza è nel 2028”.