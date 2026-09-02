Dazn Cam – I sorrisi amari di Allegri alle occasioni del Napoli nel secondo tempo contro il Como

L’emittente Dazn, attraverso il suo programma Bordocam, ha svelato le reazioni di Allegri alle occasioni accorse al Napoli nel secondo tempo della gara contro il Como. In particolare, in questa frazione di gioco il tecnico ha spinto per più palleggio, così da poter trovare la giusta imbucata. Le mancate conclusioni hanno generato in lui dei sorrisi amari. Di seguito, il video.

“Allegri vuole una sola cosa, grida ai propri calciatori di muoverla. Concetti che ha poi ripetuto anche nel corso del cooling break”. “Muoviamo la palla che troviamo l’imbucata. Più cattiveria che la andiamo a prendere!”

“A Di Lorenzo poi spiega che la squadra, con gli ingressi di Neres e Lucca, passerà al 3-4-2-1. Poi, dal minuto 80 De Bruyne alza i giri del motore. Ci prova prima da fuori, poi fa partire l’azione che porta Alisson a calciare da buona posizione, ma il brasiliano sparacchia alto. Allegri sorride amaro, ma il Como non riesce ad uscire. Il belga poi non prende bene l’occasione successiva, in cui si imbuca alle spalle della difesa ma non riesce a pescare Lucca a rimorchio. Finirà per gridargli in italiano ‘Vieni!’. Sempre Kevin riesce a mettere una palla in mezzo su cui però Lucca viene anticipato da Kempf. L’attaccante poi colpirà di testa sull’angolo successivo, ma prendendo in pieno Butez. Allegri sorride ancora. L’ultima occasione è la più frustrante: mentre il tecnico chiede quanto manca, De Bruyne pesca bene Lucca in verticale, dalla cui protezione di palla nascerà il gol poi annullato a Lobotka per fuorigioco. L’attaccante cercherà di dire a Pairetto e al guardalinee di essere in gioco. A fine partita, Allegri rientrerà subito negli spogliatoi. Fabregas lo saluta da lontano”.