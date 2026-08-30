    Napoli – Como: Ecco le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Fabregas

    Scritto da:
    Marco Vitiello
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    I partenopei, dopo l’importante vittoria contro il Genoa, cercheranno di conquistare altri tre punti per acquisire sempre più continuità. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Como:

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri

    Dunque è riconfermato l’11 titolare di Genova con però Lang che prende a sorpresa il posto di Alisson Santos mentre Olivera sostituirà Spinazzola.

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas

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