Napoli – Como: Ecco le formazioni ufficiali scelte da Allegri e Fabregas

I partenopei, dopo l’importante vittoria contro il Genoa, cercheranno di conquistare altri tre punti per acquisire sempre più continuità. Ecco le formazioni ufficiali di Napoli – Como:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Massimiliano Allegri
Dunque è riconfermato l’11 titolare di Genova con però Lang che prende a sorpresa il posto di Alisson Santos mentre Olivera sostituirà Spinazzola.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas