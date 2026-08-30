CorSport – I dubbi di Allegri per la formazione titolare contro il Como

In attesa dell’esordio stagionale al Maradona del Napoli, in programma oggi alle 18:30 contro il Como, Allegri prova a risolvere i suoi ultimi dubbi per la formazione titolare. Secondo il Corriere Dello Sport, il tecnico nato a Livorno potrebbe far giocare De Bruyne dal primo minuto al posto di Anguissa. Contro il Genoa, il fantasista belga é partito dalla panchina, per poi entrare nel secondo tempo e segnare il gol del momentaneo 0-1. Allegri vuole giocare una partita molto valida dal punto di vista tecnico contro il Como: dunque, la presenza di De Bruyne potrebbe fare la differenza.

Ballottaggio anche tra Alisson Santos e Noa Lang, con quest’ultimo che adesso sembra entrare nei piani di Allegri, quando qualche giorno fa fu protagonista di una situazione di mercato non ancora chiarissima. Infine, c’é il ballottaggio in difesa tra Spinazzola e Olivera: contro il Genoa giocò l’ex Roma, ma oggi dovrebbe esserci l’uruguaiano ad agire nella casella sinistra della linea a quattro. A riportare tutto ciò é sempre il Corriere Dello Sport.