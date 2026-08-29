Champions League: Ufficiale il calendario per la league phase 2026/27. Ecco chi affronterà il Napoli alla prima giornata…

Dopo il sorteggio avvenuto il 27 agosto, oggi è stato rilasciato il calendario ufficiale della league phase di Champions League. I partenopei dovranno affrontare alla prima giornata l’Arsenal il 9 settembre iniziando dunque contro una squadra di prima fascia. Il match arriverà subito dopo Inter – Napoli complicando così da subito il calendario, già ostico, degli azzurri.
Il girone si chiuderà poi il 27 gennaio contro i Viking. Il Napoli affronterà dunque i campioni di Norvegia contro i quali chiuderanno il girone, l’obbiettivo dei partenopei sarà ovviamente quello di essere il più competitivi possibile rispetto alla scorsa stagione.
Ecco il calendario completo:
- 1^ giornata: Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
- 2^ giornata: Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21
- 3^ giornata: Napoli-Bodo/Glimt, martedì 20 ottobre ore 21
- 4^ giornata: Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21
- 5^ giornata: Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
- 6^ giornata: Napoli-Club Brugge, martedì 8 dicembre ore 21
- 7^ giornata: Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18:45
- 8^ giornata: Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21