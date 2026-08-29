Allegri:  “Il Como ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano. Sulla formazione…”

Oggi alle 14:00 c’è stata la conferenza stampa pre Napoli – Como di mister Allegri. Ecco le dichiarazioni del mister degli azzurri:

Sulla partita di domani: “Sarà emozionante perché saremo davanti ai nostri tifosi. Il Como ha fatto cose straordinarie, è la nuova realtà del calcio italiano anche per la qualificazione in Champions. Hanno tecnica e organizzazione. In questo momento della stagione, quando la condizione non è ottimale, è importante giocare una partita di buona tecnica e di grande intelligenza e pazienza”

Sulla formazione: “Non ho ancora deciso chi giocherà. A Genova abbiamo vinto inserendo De Bruyne e Vergara, ma non sarà sempre così. Ogni domenica è diversa, bisogna interpretare momenti e partite”

Sulle nuove regole arbitrali: “Ci sono state migliorie anche a livello di esecuzioni più veloci del gioco, infatti è aumentato il tempo effettivo e ne va dello spettacolo. Il calcio è un gioco maschio: non possiamo togliere i contrasti, servono anche quelli”

Sul calendario e su Leao: “Parto da Rafa, che ha fatto ottimi anni al Milan e ha ritenuto opportuno andare via. Il calendario? Se non vinciamo è in salita… Anche a Genova era complicata, serve affrontarle con serenità”

Sul mercato: “Io sono contento della rosa che ho a disposizione. Non serve inserire qualcuno a tutti i costi, già abbiamo problemi di lista… E se non aggiungono nulla a livello tecnico non è necessario. Lang? Era entrato bene a Genova, anche Neres sta recuperando la condizione. Badiashile è indietro perché si era allenato poco al Chelsea. Ma siamo solo a inizio stagione, ora pensiamo al Como e poi all’Inter”

Su cosa dover fare per vincere col Como: “Dovremo togliergli i loro punti di forza dal palleggio alla velocità”

Sul girone di Champions e sull’atmosfera del Maradona: “Ho avuto bellissime sfide a Napoli, ma ora sono curioso di viverla dalla panchina. Il girone? Dovremo fare punti anche lì per passare il turno. Tutte le gare sono difficili, non esistono più squadre materasso ma organizzate e fisiche. E poi dipende in che momenti affronti quelle partite”

Su eventuali cessioni: “Al momento siamo tutti contenti della rosa a disposizione, poi al mercato pensa la società. Il mercato però è strano: siamo al 29 agosto, magari succederà qualcosa o magari no… “

Su Hojlund e Lucca: “Garantisco per entrambi il massimo impegno, sono due ragazzi che anche fisicamente devono lavorare ancora. La condizione ad ora non è ottimale per nessuno, per questo servirà una gara intelligente”

Sulle tensioni con Fabregas: “Ne succederanno ancora, la tensione porta a qualche litigio ma finisce lì. Domani non sarà sfida tra noi due, ma Napoli contro Como. Lui è un allenatore che promette bene, ha fatto ottimi risultati. E ci sono altri allenatori giovani che faranno bene”