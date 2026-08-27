Romano – Guiu ha scelto il Napoli. Parti al lavoro per trovare una quadra economica

Marc Guiu è al momento il profilo preferito del Napoli per l’attacco. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il calciatore ha già dato l’ok alla destinazione. Sulle cifre c’è distanza, ma nulla che non possa essere colmato. Di seguito, ecco quanto svelato.

“La situazione di Guiu è in evoluzione. Il Chelsea è stato impegnato in altre uscite. Sullo spagnolo, i blues continuano ad insistere per una cessione definitiva. Il calciatore ha già dato priorità al Napoli anche rispetto alle proposte spagnole, che tra l’altro non possono competere a livello economico. Le due società sono in contatto costante, e i buoni rapporti giocano a favore della trattativa. Per quanto riguarda i costi il Chelsea chiede 25 milioni, mentre il Napoli 15. I Blues insistono anche per avere una percentuale sulla futura rivendita di almeno il 20%. In questo momento, Guiu è il profilo preferito”.