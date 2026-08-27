Champions League, il sorteggio del Napoli. Si torna a Manchester!

È andata piuttosto bene al Napoli, al netto di alcuni passaggi da brividi. Sono appena stati effettuati i sorteggi per quanto riguarda la Champions League 2026-27, competizione alla quale parteciperà anche la squadra di Allegri. Sarà di nuovo City-Napoli, come già accaduto nella passata stagione. L’urna di Montecarlo ha sorteggiato un’altra notte da brividi per il Maradona: Napoli-Arsenal, remake della vittoria più amara nella competizione, risalente all’ormai lontano 2013. Decisamente più benevola la seconda fascia, che ha designato il Club Brugge al Maradona e il Porto in trasferta. Più insisiosa la terza, che ha invece riservato il Villarreal in trasferta e l’insidioso Bodø/Glimt in casa. Per le date dei relativi incontri, bisognerà attendere almeno fino a sabato. Sul velluto invece gli accoppiamenti della quarta fascia: partite contro il Viking al Maradona e contro il Sabah in quella che sarà una lunga trasferta in Azerbaigian. Di seguito, gli incontri degli azzurri

Manchester City-Napoli

Napoli-Arsenal

Napoli-Club Brugge

Porto-Napoli

Villarreal-Napoli

Napoli-Bodø/Glimt

Napoli-Viking

Sabah-Napoli