Il Mattino – Verso Genoa-Napoli, Allegri sceglie il 4-3-3. Fuori Vergara e De Bruyne, ballottaggio in difesa

Massimiliano Allegri ha già redatto il suo primo Napoli. Contro il Genoa, al suo debutto in gare ufficiali sulla panchina azzurra, il tecnico presenterà una formazione schierata con il 4-3-3. Non partitanno dal primo minuto De Bruyne e Vergara. Vi è invece un dubbio in difesa e riguarda chi giocherà titolare al fianco di Rrahmani. Il ballottaggio è tra Rafa Marin e Olivera, con lo spagnolo favorito. A riportare è l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il primo Napoli di Max è praticamente pronto, con le esclusioni di De Bruyne e Vergara dalla formazione titolare. Il varo a Marassi vedrà nella linea di mediana Lobotka al centro di tutto, con Anguissa e McTominay ai lati. Il 4-3-3 sembra scontato, con un tridente che prevede Hojlund prima punta e come esterni Politano e Alisson Santos. I giochi sono fatti anche in difesa: a meno che in questi due giorni Olivera non abbia dato certezze maggiori rispetto a quelle di Rafa Marin, lo spagnolo farà coppia con Rrahmani. In porta, Meret è nettamente avvantaggiato rispetto a Milinkovic Savic”.