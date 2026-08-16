Community Shield, formazioni Arsenal-Manchester City: la decisione su Martinelli e Jesus

Mancano pochi minuti alla Community Shield (Supercoppa Inglese) tra Arsenal e Man City che inizia alle 16 (ora italiana). Sono da poco uscite le formazioni ufficiali, con l’allenatore dell‘Arsenal, Mikel Arteta, che non ha schierato dal primo minuto Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus: infatti, i due calciatori brasiliani non saranno neanche in panchina, dunque assisteranno alla partita in tribuna.

Sia Martinelli che Jesus sono in uscita dal club del Nord di Londra: entrambi sono degli obiettivi di mercato del Napoli che vuole rinforzare il proprio reparto offensivo.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Arsenal-Manchester City.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Gabriel, Mosquera, Calafiori; Lewis-Skelly, Guimaraes, Odegaard; Madueke, Havertz, Tzolis. All. Arteta

A disposizione: Kepa, Hincapié, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka, Gyokeres.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Gvardiol, Khusanov, Dias, O’Reilly; Kovacic, Anderson; Semento, Foden, Doku; Haaland. All. Maresca

A disposizione: Rulli, Guehi, Marmoush, Cherki, Nico Gonzalez, Grealish, Ait-Nouri, Nunes, Lewis.