Di Lorenzo: “Le differenze tra Allegri e Conte? Ci stiamo allenando molto di più con la palla. Su Pirlo ct…”

Nella odierna conferenza stampa, capitan Di Lorenzo ha rilasciato delle dichiarazioni su cosa cambia tra il ritiro di Conte e quello di Allegri. Inoltre l’ex Empoli si è espresso anche in merito all’arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale italiana.

Ecco le sue parole:

“Sono giorni positivi sicuramente, ci stiamo conoscendo col nuovo staff, è un periodo in cui si lavora. È stato un approccio positivo, di conoscenza. Allegri? È un tecnico con grande personalità, è esperto, siamo contenti di averlo e ci siamo messi subito a disposizione dello staff e stiamo conoscendo le loro richieste”. Rispetto ad Antonio Conte usiamo di più la palla. Cerchiamo di raggiungere certe distanze con la palla anziché col lavoro a secco che viene usato come integrazione. Questa è la cosa che è cambiata di più. Ma assicuro che l’intensità è alta e il mister vuole che non sbagliamo tecnicamente“.

“Su Pirlo ct? Ci sono le persone adatte per scegliere, sto leggendo che già vengono criticate alcune scelte. Da italiano, non da calciatore, ma da tifoso dico che dobbiamo avere fiducia nel nuovo corso, in Maldini, Leonardo, persone di spessore, che masticano calcio da sempre. Io ho fiducia nel nuovo corso. Il mio futuro in Nazionale? Non penso ci sia un giorno per dire non vestirò più la maglia della Nazionale. Può darsi anche tra quattro anni sia necessaria una partita, anche se avrò un’età avanzata. Spero di continuare a farne parte”.