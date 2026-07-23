Vergara a Kiss Kiss: “Posso fare bene da mezz’ala, ma devo capire alcune cose. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni”

Antonio Vergara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La prestazione di ieri? Si poteva fare di più, ma stiamo lavorando bene. Nel ruolo di mezz’ala ho ancora da imparare, ci sono cose che il mister mi chiede che ancora non so fare, mi sto applicando per riuscirci al meglio. Può volerci un giorno, un mese o un anno, dipende da me. Credo di poter fare questo ruolo, ma devo capire bene i movimenti e la posizione da mantenere. Il mio rigore procurato procurato probabilmente non sarebbe stato assegnato con il VAR. Stiamo iniziando a conoscere il mister, lo conosceremo ancora meglio in questi giorni. Vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni e arrivare il più lontano possibile”.