Ecco la seconda maglia! In vendita già da questa sera alle 19:26 negli store ufficiali: i dettagli

Il Napoli ha appena pubblicato sul proprio sito la nuova seconda maglia di questa stagione. Ecco tutti i dettagli: “Nell’anno del Centenario, il Club ha scelto di dedicare la sua seconda divisa ai napoletani che vivono lontano dalla propria città e che, ovunque si trovino, ne custodiscono e tramandano un’identità viva e riconoscibile. Un senso di appartenenza capace di superare le distanze, attraversare le generazioni e trovare in Argentina una delle sue espressioni più profonde.

La campagna di lancio è stata realizzata a Buenos Aires, attraversando alcuni dei luoghi più rappresentativi della capitale argentina: La Boca, Caminito, il Puente de la Mujer, la Casa Rosada e Plaza de Mayo.

Tra le ambientazioni scelte anche “La Boca 5.0”, installazione artistica di Alfredo Segatori nell’ambito del progetto “Exabrupto de Color”, che reinterpreta e restituisce nuova vita a uno storico conventillo, tipica abitazione condivisa che, dalla fine dell’Ottocento, accolse numerose famiglie giunte dall’Europa, in particolare dall’Italia.

Un viaggio tra strade e colori che racconta un legame alimentato dalle storie e dalle comunità che hanno unito Napoli e l’Argentina, fino a diventare indissolubile nel segno di Diego Armando Maradona.

La Maglia Gara Away Nápoles 2026/27 presenta un’elegante base bianca, impreziosita da dettagli in Azzurro Napoli. Il tessuto è caratterizzato da righe a contrasto che conferiscono al capo uno stile raffinato e contemporaneo, fondendo eleganza e spirito identitario.

Sul petto, il logo SSC Napoli è impreziosito da uno sfondo che riproduce il profilo del golfo di Napoli e l’imponente sagoma del Vesuvio, simbolo identitario per eccellenza. La scritta “Partenopei”, applicata sul retro del collo, richiama invece le radici e l’orgoglio identitario di Napoli e del suo popolo.

Novità della stagione è la tecnologia NFC integrata nella patch “Authentic”, attraverso la quale sarà possibile accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli.

La struttura tecnica della maglia è progettata per offrire elevate prestazioni e massimo comfort. La trama a rete leggera ed elastica, utilizzata sul retro e negli inserti sotto le maniche, garantisce traspirabilità, libertà di movimento e una costante sensazione di freschezza anche durante le fasi più intense di gioco.

La vestibilità Regular Fit assicura equilibrio tra comfort e performance. La manica raglan frontale favorisce una struttura ergonomica e una maggiore libertà nei movimenti, mentre la costina bicolore su collo e maniche aggiunge un elemento distintivo al design. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano la maglia, valorizzandone il carattere dinamico e moderno.

La maglia Away 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e, dal 24 luglio 2026, nei punti vendita autorizzati“.