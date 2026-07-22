CdS – ADL a confronto con Allegri e Manna, delineata la strategia su acquisti e cessioni. I dettagli

Aurelio De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Ieri, il presidente del Napoli è giunto in ritiro ed ha avuto modo di parlare con il Ds Giovanni Manna e con il tecnico Max Allegri. Ovviamente, al centro di tutti i discorsi vi è stato il mercato, tra obiettivi ed uscite. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Ieri, intanto, De Laurentiis ha cominciato il suo quindicesimo ritiro a Dimaro e oggi sarà allo stadio di Carciato per la prima amichevole contro l’Arezzo. Il presidente ha raggiunto lunedì notte lo Sport hotel Rosatti, il quartier generale del Napoli sulle Dolomiti, e ha iniziato a lavorare. Tanti impegni sulla sua agenda: dalla trattativa per il rinnovo dell’accordo con le istituzioni locali, alle riunioni con i dirigenti. Scontate le analisi sul presente e il futuro della squadra con Manna e Allegri: lavoro tecnico, mercato e rinnovi. Il ds ha bloccato il terzino destro del Catanzaro, Costantino Favasuli, e blindato l’ala argentina Exequiel Zeballos, in scadenza con il Boca: sono giovani – 22 e 24 anni – talentuosi e ritenuti perfetti per il progetto, ma il peso delle uscite ostruisce i loro ingressi. Senza cessioni non ci saranno acquisti: regola inderogabile. Riepilogo: per Hasa e Zerbin si cerca l’accordo con il Frosinone; con il Verona si tratta per Cheddira (e lo stesso Zerbin); Cajuste piace al Genoa; Lindstrom allo Schalke 04; su Ngonge c’è l’Olympiacos; per Milinkovic-Savic possibilità in Premier”.