CdM – Dimaro, ecco come sta Anguissa

Mentre il Napoli continua ad allenarsi a Dimaro per il suo consueto ritiro estivo, arrivano degli aggiornamenti riguardo le condizioni del centrocampista camerunense, Frank Anguissa. Come riportato dal Corriere Del Mezzogiorno, l’ex Fulham si é presentato a Dimaro in buone condizioni, dopo i problemi fisici nel finale della stagione 2025/26.

Nelle ultime 5 partite, Anguissa ha giocato solo 30 minuti della partita contro il Como del 2 maggio, ed é rimasto in panchina per 90 minuti durante le altre partite. Durante la preparazione estiva a Dimaro di quest’anno, il camerunense spicca nel centrocampo a 3 spesso composto anche da Lobotka e Vergara (McTominay é atteso per il ritiro di Castel Di Sangro) nelle esercitazioni guidate dallo staff di Allegri.