CdS – Napoli, oggi tornano i big. Attesi a Castel Volturno Hojlund e non solo

Oggi Rasmus Hojlund, l’uomo che Max Allegri avrebbe voluto già al Milan, rimetterà piede a Castel Volturno. E non sarà l’unico. Insieme a lui, sarà il giorno del rientro dei pezzi pesanti. Dunque, il raduno sarà di fatto al completo, in attesa dei rientranti dai Mondiali. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Dopo il primo gruppo di lavoro convocato ieri al Training Center di Castel Volturno, oggi toccherà ai pezzi pesanti. Insieme a Hojlund arriveranno anche il capitano Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Politano, Spinazzola, Alisson Santos, Rrahmani e altri. Sarà la giornata in cui il gruppo prenderà definitivamente forma, tra visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore e il suo staff”.