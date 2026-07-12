Schira: “Domani previsto incontro per i rinnovi di Di Lorenzo e Vergara con il Napoli”

Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi dei suoi calciatori importanti, tra questi anche Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara. Come riportato dal giornalista sportivo, Nicolò Schira, sul suo profilo X, é previsto un incontro rappresentato dal Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna, e l’agente dei due calciatori, Mario Giuffredi. L’obiettivo di questa riunione, che si terrà domani alle 16, é quello di avviare la trattativa e cercare di raggiungere un accordo per il rinnovo dei contratti di Di Lorenzo e Vergara.

🚨 Excl. – Scheduled a meeting tomorrow at 4pm between #Napoli (Aurelio De Laurentiis and Giovanni Manna) and Giovanni #DiLorenzo and Antonio #Vergara agent (Mario Giuffredi) to negotiate and try to reach a deal for the contract extensions of both. #transfers https://t.co/wMUHlfoqVl — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 12, 2026