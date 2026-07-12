Repubblica – Anguissa partirà per Dimaro con il Napoli, non arrivano offerte soddisfacenti per lui

Arrivano delle novità importanti riguardo il futuro di Anguissa al Napoli. Come riportato dal quotidiano, La Repubblica, non sono arrivate offerte soddisfacenti dalla Turchia per il centrocampista camerunense: tra le squadre interessate a lui c’é soprattutto il Galatasaray. Anguissa aveva chiesto la cessione, ma vista la mancanza di offerte per agevolare un suo addio al club Partenopeo in questa finestra di mercato, é stato convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida che avrà inizio venerdì 17 luglio. Nonostante ciò, non sono stati fatti passi in avanti per proseguire insieme la prossima stagione.