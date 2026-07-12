Repubblica – Anguissa partirà per Dimaro con il Napoli, non arrivano offerte soddisfacenti per lui

Scritto da:
Alessio Grossi
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Arrivano delle novità importanti riguardo il futuro di Anguissa al Napoli. Come riportato dal quotidiano, La Repubblica, non sono arrivate offerte soddisfacenti dalla Turchia per il centrocampista camerunense: tra le squadre interessate a lui c’é soprattutto il Galatasaray. Anguissa aveva chiesto la cessione, ma vista la mancanza di offerte per agevolare un suo addio al club Partenopeo in questa finestra di mercato, é stato convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida che avrà inizio venerdì 17 luglio. Nonostante ciò, non sono stati fatti passi in avanti per proseguire insieme la prossima stagione.

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