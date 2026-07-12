CdM – Dopo Spinazzola, il Napoli vuole prolungare il contratto di Rrahmani e McTominay

Scritto da:
Alessio Grossi
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Come riportato dal Corriere Del Mezzogiorno, il Napoli cambierà poco in questa finestra di mercato estiva ed eviterà rivoluzioni profonde. Il progetto si baserà sulla solidità del gruppo esistente e su una serie di rinnovi stratetigi. Spinazzola ha già rinnovato con i Partenopei fino al 2028, adesso il club vuole prolungare il contratto di Rrahmani, e anche quello di McTominay. Sempre secondo il Corriere Del Mezzogiorno, é pronto un prolungamento contrattuale fino al 2030 per il centrocampista scozzese: un segnale che la società punta su di lui.

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