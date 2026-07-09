CdS – Frenata per il rinnovo di Vergara! Non c’è intesa sullo stipendio

Brusca frenata nella trattativa per il rinnovo di Antonio Vergara. Il classe 2003 ed il Napoli non hanno trovato un accordo per quanto riguarda l’ingaggio del futuro e l’intesa è sfumata. Non è detto che non possa venir tutto risolto, ma al momento non c’è convergenza. Gli azzurri hanno però voglia di investire nel giocatore, e la testimonianza è il rifiuto di un’offerta di 25 milioni di euro da parte dell’Atalanta. Di seguito, ecco quanto riportato.

“La trattativa sembrava ormai al traguardo e invece è arrivata la frenata. Brusca: la storia s’era avviata così bene da autorizzare addirittura l’idea di una firma nel weekend, ma evidentemente nelle ultime ore qualcosa è cambiato all’improvviso. Non è detto che le parti non riescano a ricucire nel nome della soddisfazione reciproca, per carità, ma al momento non c’è convergenza tra domanda e offerta e l’intesa è sfumata. A un passo dal raduno fissato per martedì, lo stesso della presentazione di Allegri, e alla vigilia della partenza per il ritiro a Dimaro Folgarida, in agenda venerdì 17 luglio. Il Napoli, tra l’altro, ha rifiutato due offerte per cedere Vergara, una delle quali firmata dall’Atalanta di Giuntoli e Sarri: 25 milioni di euro. La Dea avrebbe voluto investire su un altro prodotto del settore giovanile dopo l’acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari, ex azzurrino e poi campione d’Italia con Spalletti, ma la proposta non è stata accettata. Segnale inequivocabile della legittima voglia di blindare il talento di Antonio, 23 anni compiuti a gennaio e una sfrontatezza fuori del comune. Istinto, tecnica, personalità, forza fisica, assist e gol: ha tutto, Vergara. Tutti i numeri per scrivere una storia lunga a casa sua. Vergara ha rinnovato per la prima volta a ottobre, fino al 2030, con un ingaggio superiore a quello percepito da giovanotto in ascesa ma ora inferiore a molti colleghi che hanno reso meno di lui. Il mercato ha fiutato l’occasione e ha cominciato a sondare il suo procuratore Giuffredi e il club: l’agente ha dichiarato anche pubblicamente l’intenzione del giocatore di continuare con il Napoli e il Napoli ha rispedito al mittente i milioni offerti per il calciatore. E la conseguenza è stata l’inizio della trattativa per il rinnovo: partenza soft, accelerazione e ora la frenata inattesa”.