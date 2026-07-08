Ssc Napoli, svelata la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Si parte da venerdì 10 luglio: info e prezzi

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso nota la campagna abbonamenti per quanto riguarda la stagione 2026/27. Questa, partirà il giorno venerdì 10 luglio, quando questa sarà riservata a chi già abbonato. La vendita libera partirà invece il giorno 3 agosto. Di seguito, tutte le info e i relativi prezzi.

La SSC Napoli compie 100 anni. Un secolo di storia, emozioni, campioni e stadi gremiti di cuori azzurri.

Per la Campagna Abbonamenti della stagione del Centenario, i veri protagonisti saranno ancora una volta i nostri sostenitori. A rappresentare il popolo partenopeo c’è Nonno Guido, tifoso speciale nato nell’agosto del 1926.

Per Guido, il Napoli è stato una presenza costante, una certezza capace di attraversare una vita intera. Ha amato e vissuto il calcio con grande trasporto, trasmettendo questa passione ai figli, ai nipoti e ai pronipoti. Al centro dell’immagine della campagna c’è proprio lui, ritratto con una sciarpa al collo in uno scatto che richiama gli anni in cui frequentava gli spalti dello stadio, diventando simbolo di fedeltà, passione e del legame indissolubile che da cento anni unisce generazioni di tifosi ai colori azzurri.

Per vivere da protagonisti questa stagione speciale al Maradona, da venerdì 10 luglio 2026 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2026/2027.

I primi giorni di vendita saranno riservati agli Abbonati 2025/26, che potranno accedere alla tariffa “Ridotto Cento” per esercitare il diritto di prelazione e poter confermare il proprio posto, cambiare settore o anche tipologia di abbonamento.

Dal 3 agosto si aprirà invece la vendita libera, aperta a tutti fino a esaurimento dei posti disponibili.

L’abbonamento sarà acquistabile esclusivamente online , con possibilità di rateizzazione dell’importo.

Per l’anno del Centenario, la SSC Napoli ha scelto di confermare i prezzi della stagione 2025/26: sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà dunque possibile seguire la squadra al Maradona a partire da 14 euro a partita.

DUE FORMULE DI ABBONAMENTO PER VIVERE IL MARADONA

1. VERSIONE ITALIA – 20 gare

Include:

19 partite casalinghe di Serie A

1 gara di Coppa Italia

2. VERSIONE FULL – 24 gare

Include:

19 partite casalinghe di Serie A

1 gara di Coppa Italia

Tutte e 4 le partite casalinghe della League Phase di UEFA Champions League

SCONTISTICHE

Per i nostri tifosi più giovani, sia Abbonati 25/26 che nuovi abbonati, sono previste tariffe agevolate:

Under 14: sconto medio del 50% rispetto alla tariffa intera, applicato in tutti i settori

Under 30: sconto medio del 25% rispetto alla tariffa intera, applicato nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida

Gli Abbonati 2025/26 che rinnoveranno in Fase 1 avranno inoltre accesso alla tariffa scontata Ridotto Cento, riservata esclusivamente a questa finestra di prelazione.

BENEFIT

BENEFIT ABB. ITALIA ABB. FULL Cambio Utilizzatore 5 gare* 10 gare* Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (League Phase) Sì + sconto Compreso Prelazione e sconto gare UEFA Champions League (post League Phase) No Sì + sconto Prelazione e sconto gare Coppa Italia (post ottavi) Sì + sconto Sì + sconto Diritto di precedenza su biglietto extra Big Match (Juventus, Inter, Milan, Roma) No Sì

* Il cambio utilizzatore dovrà essere perfezionato entro 24 ore prima dell’inizio dell’evento, in favore di un differente utilizzatore in possesso di Fidelity Card della SSC Napoli e alle medesime condizioni di tariffa.

FASI DI VENDITA

La Campagna Abbonamenti 2026/2027 sarà strutturata in due fasi:

FASE INIZIO FINE Fase 1 – Rinnovi (riservata agli Abbonati 25/26) 10/07 ore 12:00 02/08 ore 23:59 Fase 2 – Vendita Libera (aperta a tutti) 03/08 ore 12:00 16/08 ore 23:59

Durante la prima fase di vendita (Fase 1), tutti gli abbonati 25/26 avranno la possibilità di:

Confermare il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta (20 o 24 gare);

il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta (20 o 24 gare); Cambiare posto o settore mantenendo la stessa tipologia di abbonamento (20 o 24 gare);

posto o settore la stessa tipologia di abbonamento (20 o 24 gare); Cambiare posto o settore e, contestualmente, modificare anche la tipologia di abbonamento, scegliendo tra le formule da 20 o 24 gare.

Gli Abbonati 2025/26 non avranno la possibilità di cedere il diritto di prelazione in favore di terze persone: chi non rinnoverà entro la Fase 1 perderà ogni diritto sul proprio vecchio posto

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PREZZI

Di seguito le tabelle con i prezzi per l’abbonamento 2026/27:

Rinnovi – Ridotto Cento Full (24 gare)

SETTORE INTERO UNDER 30 UNDER 14 Curve Inferiori 330 € 250 € 170 € Curve Superiori 580 € — 300 € Distinti Inferiori 770 € 600 € 400 € Distinti Superiori 1.020 € — 525 € Distinti Superiori Premium 1.200 € — 625 € Tribuna Nisida 1.260 € 980 € 650 € Tribuna Posillipo 1.850 € — 950 € Tribuna Posillipo Premium 2.150 € — 1.100 €

Rinnovi – Ridotto Cento Italia (20 gare)

SETTORE INTERO UNDER 30 UNDER 14 Curve Inferiori 250 € 185 € 125 € Curve Superiori 450 € — 230 € Distinti Inferiori 600 € 450 € 280 € Distinti Superiori 800 € — 400 € Distinti Superiori Premium 940 € — 470 € Tribuna Nisida 980 € 740 € 500 € Tribuna Posillipo 1.500 € — 750 € Tribuna Posillipo Premium 1.750 € — 875 €

Nuovi Abbonati – Full (24 gare)

SETTORE INTERO UNDER 30 UNDER 14 Curve Inferiori 405 € 300 € 200 € Curve Superiori 700 € — 340 € Distinti Inferiori 920 € 710 € 480 € Distinti Superiori 1.220 € — 625 € Distinti Superiori Premium 1.450 € — 750 € Tribuna Nisida 1.500 € 1.150 € 775 € Tribuna Posillipo 2.220 € — 1.150 € Tribuna Posillipo Premium 2.580 € — 1.300 €

Nuovi Abbonati – Italia (20 gare)

SETTORE INTERO UNDER 30 UNDER 14 Curve Inferiori 280 € 210 € 140 € Curve Superiori 540 € — 270 € Distinti Inferiori 720 € 540 € 350 € Distinti Superiori 950 € — 480 € Distinti Superiori Premium 1.150 € — 580 € Tribuna Nisida 1.200 € 900 € 600 € Tribuna Posillipo 1.800 € — 900 € Tribuna Posillipo Premium 2.100 € — 1.050 €

FIDELITY CARD

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito collegandosi al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/event/en/45485/90600215/fidelity-ssc-napoli

Sulla card potranno essere caricati anche i biglietti per le eventuali fasi successive di Coppa Italia, UEFA Champions League e per le amichevoli.

La Fidelity Card ha un costo di 20 € e una durata di 3 anni; è acquistabile online ed è richiedibile anche dai minorenni, con sottoscrizione di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.

Invitiamo tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza a rinnovarla fin da subito collegandosi al sito ufficiale.

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