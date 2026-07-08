CdS – Napoli, almeno 25 giocatori da cedere nel mercato estivo. La situazione

Questo mercato, per ammissione dello stesso Aurelio De Laurentiis, vedrà il Napoli impegnato maggiormente nei movimenti in uscita che non in quelli in entrata. La rosa azzurra è infatti composta da 47 giocatori, e l’obiettivo è quello di cederne almeno 25. Tra gli elementi da tagliare, ve ne sono di alcuni eccellenti come Vanja Milinkovic-Savic, o altri appartenenti alla girandola dei prestiti come Zerbin e Folorunsho. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“E così, un po’ di nomi. Illustri o meno, poco importa. Sono patrimonio societario, sono parte integrante dell’elenco da tagliare e della rosa da sfoltire: all’elite appartiene di certo Milinkovic-Savic, un po’ il simbolo a sorpresa considerando l’investimento di un anno fa su indicazione da Conte (21 milioni) e una stagione trascorsa a recitare da titolare. Lo aveva richiesto Italiano al Besiktas, poi s’è affacciato l’Hull City. E poi, beh, ci sono tanti ragazzi che dopo aver partecipato ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro nell’estate 2025 hanno cambiato aria per fare esperienza: Zerbin, ad esempio, è andato a Cremona e ora, in transito, attende l’esito dei colloqui con il Frosinone a caccia di un’altra stagione in Serie A. Sono i nomi più caldi, in questa prima fase, ma in realtà un portiere ha già fatto le valigie e sta per andare al Pineto a parametro zero: Turi, svincolato dopo la fine del rapporto con il Napoli. Il ds Manna, ieri a Milano, sta lavorando per sistemare tutte le situazioni già certificate: da Obaretin a Coli Saco, passando proprio per Zerbin e Milinkovic, Folorunsho, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Iaccarino e così via. Da valutare il destino di Rao e Hasa, reduci da due buonissime stagioni con il Bari e la Carrarese, tra l’altro seconda avversaria del precampionato a Dimaro”.