CdS – Napoli, almeno 25 giocatori da cedere nel mercato estivo. La situazione

Scritto da:
Elia Falco
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Questo mercato, per ammissione dello stesso Aurelio De Laurentiis, vedrà il Napoli impegnato maggiormente nei movimenti in uscita che non in quelli in entrata. La rosa azzurra è infatti composta da 47 giocatori, e l’obiettivo è quello di cederne almeno 25. Tra gli elementi da tagliare, ve ne sono di alcuni eccellenti come Vanja Milinkovic-Savic, o altri appartenenti alla girandola dei prestiti come Zerbin e Folorunsho. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“E così, un po’ di nomi. Illustri o meno, poco importa. Sono patrimonio societario, sono parte integrante dell’elenco da tagliare e della rosa da sfoltire: all’elite appartiene di certo Milinkovic-Savic, un po’ il simbolo a sorpresa considerando l’investimento di un anno fa su indicazione da Conte (21 milioni) e una stagione trascorsa a recitare da titolare. Lo aveva richiesto Italiano al Besiktas, poi s’è affacciato l’Hull City. E poi, beh, ci sono tanti ragazzi che dopo aver partecipato ai ritiri di Dimaro e Castel di Sangro nell’estate 2025 hanno cambiato aria per fare esperienza: Zerbin, ad esempio, è andato a Cremona e ora, in transito, attende l’esito dei colloqui con il Frosinone a caccia di un’altra stagione in Serie A. Sono i nomi più caldi, in questa prima fase, ma in realtà un portiere ha già fatto le valigie e sta per andare al Pineto a parametro zero: Turi, svincolato dopo la fine del rapporto con il Napoli. Il ds Manna, ieri a Milano, sta lavorando per sistemare tutte le situazioni già certificate: da Obaretin a Coli Saco, passando proprio per Zerbin e Milinkovic, Folorunsho, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Ngonge, Iaccarino e così via. Da valutare il destino di Rao e Hasa, reduci da due buonissime stagioni con il Bari e la Carrarese, tra l’altro seconda avversaria del precampionato a Dimaro”.

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