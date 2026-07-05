CorSport – Allegri sarà presentato martedì 14 luglio al Teatro San Carlo

Massimiliano Allegri é il nuovo allenatore del Napoli: l’ufficialità del club Partenopeo é arrivata venerdì mattina, adesso si attende il suo arrivo in città e la presentazione. Come riportato dal Corriere Dello Sport, Allegri sarà presentato come nuovo allenatore dei Partenopei martedì 14 luglio alle ore 11:30 al Teatro San Carlo.

L’ex allenatore del Milan e della Juventus arriverà in città il giorno prima (lunedì 13 luglio), mentre il pomeriggio del 14 luglio (giorno della conferenza stampa di presentazione) é previsto il primo appuntamento a Castel Volturno, con la convocazione dei primi calciatori per visite mediche, test atletici e i primi colloqui con il nuovo allenatore e anche il nuovo staff tecnico.