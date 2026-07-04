    Romano: “Gila sempre più lontano dal Napoli. Ecco dove andrà…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
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    fonte foto: Instagram @mario_gila4

    Dopo che il Napoli aveva trovato l’accordo con Gila, le trattative si sono rallentate a causa dei tanti giocatori presenti all’interno della rosa partenopea su cui la società non ha fatto ancora chiarezza.

    Infatti ciò ha portato il difensore spagnolo nel mirino di Atalanta e Milan con i bergamaschi che stavano spingendo molto forte per far si che Sarri riabbracciasse il suo fedelissimo difensore ma, come riportato nelle ultime ore da Fabrizio Romano, i rossoneri sono vicinissimi nel chiudere l’affare.

    Infatti il Milan ha un accordo con Gila sulla base di un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro l’anno mentre coi biancocelesti va ancora definito l’accordo in quanto bisogna ricordare che il Real Madrid dovrà percepire la metà del prezzo dello spagnolo.

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