Centenario Napoli: la società presenta le varie iniziative. Torna il Cavallo, evento in città il primo agosto, annunciato un film sulla storia del club. Tutti i dettagli

Inizia oggi la stagione del Centenario del Napoli. La società, con un comunicato diffuso attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso nota la ricorrenza e diverse iniziative per nobilitarla ed avvicinarla ai tifosi. Di seguito, il racconto.

“La SSC Napoli apre oggi la stagione del suo Centenario, un programma di eventi lungo un anno nel segno di un augurio che custodisce il passato e guarda al futuro: Pe’ cient’anne. Il riferimento simbolico sarà il 1° agosto 1926, data scelta dalla memoria collettiva del popolo azzurro nella piena consapevolezza di radici calcistiche cittadine ancora più antiche. Le origini del calcio a Napoli risalgono infatti alle prime esperienze di fine Ottocento e passano attraverso il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, nata nel 1911 da una componente dei soci stranieri del club originario. Dalla fusione tra le due società nacque nel 1922 il Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Fu poi l’assemblea del 25 agosto 1926 a cambiarne il nome in Associazione Calcio Napoli, club che nel 1964 assunse l’attuale denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli. Il Centenario arriva in un momento speciale per la SSC Napoli e per la città. I successi sportivi degli ultimi anni, con le immagini degli scudetti azzurri che hanno fatto il giro del mondo, si intrecciano con una nuova attenzione internazionale verso Napoli, la sua identità culturale e la sua capacità di unire memoria popolare e contemporaneità. È il Napoli Momentum: una forza cresciuta nel tempo, che oggi più che mai racconta Napoli al mondo”..

Ma, quali saranno le novità di questa ricorrenza? Tornerà al centro del racconto il Corsiero del Sole, lo storico cavallo napoletano e primo simbolo della società. Il 6 luglio verrà presentata la nuova maglia per la prossima stagione a bordo della Msc World Europa; più in avanti, nel corso del ritiro, saranno presentate la seconda e la terza divisa. Quattro giorni dopo, sarà invece svelata la campagna abbonamenti. Durante i ritiri, sarà possibile rivivere la memoria del club con installazioni speciali all’interno dei Fan Village. Il 1 agosto, riferimento simbolico del centenario, si svolgerà un grande evento nel cuore della città. Per i tifosi internazionali saranno invece organizzati due eventi al di fuori dei confini italiani. Sarà poi presentato in autunno un film che ripercorrerà la storia secolare dei partenopei. Al programma, sarà affiancata una collaborazione con Treccani, partner culturale del centenario.

“Per celebrare questa nuova fase, tornerà a far parte dell’ecosistema visivo azzurro il Corsiero del Sole, primo simbolo del Club e antico emblema della città, immagine della passione impetuosa del popolo partenopeo. Il racconto prenderà il via il prossimo 6 luglio con la presentazione, a bordo di MSC World Europa, della maglia Home 2026/27, espressione centrale dell’identità del Centenario. Il 10 luglio sarà lanciata la campagna abbonamenti e, nel corso del precampionato, saranno poi svelate le divise Away e Third. A Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la memoria del Club attraverso installazioni speciali allestite all’interno dei Fan Village. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, che contribuirà al racconto storico del Centenario. Il percorso troverà ulteriore sviluppo con eventi di approfondimento durante la stagione. Il Club e la città festeggeranno il 1° agosto con un grande evento nel cuore di Napoli. I tifosi saranno protagonisti insieme ad alcune leggende della storia azzurra, che nel corso dell’anno prenderanno parte a diversi momenti celebrativi. Il Centenario proseguirà nei mesi successivi anche oltre i confini cittadini, con due appuntamenti internazionali dedicati ai napoletani e ai sostenitori partenopei nel mondo. In autunno sarà presentato il film che porterà per la prima volta sul grande schermo il lungo viaggio della SSC Napoli, dai suoi albori ai giorni nostri. Il programma sarà arricchito dalla prestigiosa collaborazione con Treccani, partner culturale del Centenario. L’Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha celebrato i suoi 100 anni nel 2025, dedicherà una propria pubblicazione a un club calcistico per la prima volta nella sua storia. Da Napoli al mondo, dal campo alla memoria, il Centenario unirà il Club, la città e tutti coloro che, da generazioni, rendono la passione azzurra un patrimonio inestimabile”.