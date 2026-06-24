Serie A, anticipi e posticipi dalla prima alla quinta giornata della nuova stagione. Il Napoli debutta sabato a Marassi, doppio orario per il Bologna!

Scritto da:
Elia Falco
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La Lega Serie A ha appena reso note le date degli anticipi e dei posticipi dalla prima fino alla quinta giornata della Serie A 2026/27. Il Napoli comincerà il suo cammino sabato 22 agosto alle ore 20:45 in casa del Genoa. Alla gara di Marassi, succederanno il big match del Maradona contro il Como (domenica 30 agosto ore 18:30) e a San Siro contro l’Inter (sabato 5 settembre ore 18:00). La quarta giornata invece, ovvero Napoli-Bologna, prevede l’incognita di un possibile cambio di data legata alla Champions League: nel caso la prima partita dei partenopei fosse sorteggiata di giovedì, la gara del Maradona verrà spostata a lunedì 14 settembre alle 18:30. Altrimenti, rimarrà l’orario vigente, ovvero domenica 13 settembre alle 18. La quinta giornata, Fiorentina-Napoli, si giocherà invece domenica 20 settembre alle ore 12:30.

1^ GIORNATA (22-24 agosto)

  • INTER-MONZA sabato 22 agosto ore 18.30 – DAZN
  • UDINESE-COMO sabato 22 agosto ore 18.30 – DAZN & SKY
  • GENOA-NAPOLI sabato 22 agosto ore 20.45 – DAZN & SKY
  • PARMA CAGLIARI sabato 22 agosto ore 20.45 – DAZN
  • FROSINONE-JUVENTUS domenica 23 agosto ore 18.30 – DAZN
  • VENEZIA-LECCE domenica 23 agosto ore 18.30 – DAZN
  • ATALANTA-SASSUOLO domenica 23 agosto ore 20.45 – DAZN
  • TORINO-MILAN domenica 23 agosto ore 20.45 – DAZN & SKY
  • BOLOGNA-LAZIO lunedì 24 agosto ore 18.30 – DAZN
  • ROMA-FIORENTINA lunedì 24 agosto ore 20.45 – DAZN

2^ GIORNATA (28-31 agosto)

  • MILAN-VENEZIA venerdì 28 agosto ore 20.45 – DAZN
  • FIORENTINA-FROSINONE sabato 29 agosto ore 18.30 – DAZN
  • MONZA-UDINESE sabato 29 agosto ore 18.30 – DAZN
  • SASSUOLO-TORINO sabato 29 agosto ore 18.30 – DAZN
  • JUVENTUS-PARMA sabato 29 agosto ore 20.45 – DAZN
  • NAPOLI-COMO domenica 30 agosto ore 18.30 – DAZN
  • CAGLIARI-INTER domenica 30 agosto ore 20.45 – DAZN & SKY
  • LAZIO-GENOA domenica 30 agosto ore 20.45 – DAZN
  • LECCE-ROMA lunedì 31 agosto ore 18.30 – DAZN & SKY
  • ATALANTA-BOLOGNA lunedì 31 agosto ore 20.45 – DAZN & SKY

3^ GIORNATA (4-7 settembre)

  • GENOA-COMO venerdì 4 settembre ore 20.45 – DAZN
  • FIORENTINA-TORINO sabato 5 settembre ore 15 – DAZN
  • INTER-NAPOLI sabato 5 settembre ore 18 – DAZN
  • ROMA-ATALANTA sabato 5 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY
  • FROSINONE-VENEZIA domenica 6 settembre ore 15 – DAZN
  • PARMA-MONZA domenica 6 settembre ore 15 – DAZN
  • BOLOGNA-SASSUOLO domenica 6 settembre ore 18 – DAZN &SKY
  • JUVENTUS-MILAN domenica 6 settembre ore 20.45 – DAZN
  • CAGLIARI-LECCE lunedì 7 settembre ore 18.30 – DAZN
  • UDINESE-LAZIO lunedì 7 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY

4^ GIORNATA (11-14 settembre)

  • VENEZIA-FIORENTINA venerdì 11 settembre ore 20.45 – DAZN
  • GENOA-FROSINONE sabato 12 settembre ore 15 – DAZN
  • LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS sabato 12 settembre ore 18 – DAZN
  • ATALANTA-CAGLIARI sabato 12 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY
  • TORINO-ROMA domenica 13 settembre ore 12.30 – DAZN
  • COMO-PARMA domenica 13 settembre ore 15 – DAZN
  • LECCE-MONZA domenica 13 settembre ore 15 – DAZN
  • NAPOLI-BOLOGNA domenica 13 settembre ore 18 – DAZN & SKY
  • LAZIO-MILAN/SASSUOLO-JUVENTUS domenica 13 settembre ore 20.45- DAZN
  • INTER-UDINESE lunedì 14 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY

5^ GIORNATA (18-20 settembre)

  • MONZA-SASSUOLO venerdì 18 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY
  • BOLOGNA-TORINO sabato 19 settembre ore 15 – DAZN
  • UDINESE-CAGLIARI sabato 19 settembre ore 15 – DAZN
  • ROMA-INTER sabato 19 settembre ore 18 – DAZN
  • VENEZIA-LAZIO sabato 19 settembre ore 20.45 – DAZN & SKY
  • FIORENTINA-NAPOLI domenica 20 settembre ore 12.30 – DAZN
  • FROSINONE-COMO domenica 20 settembre ore 15 – DAZN
  • PARMA-GENOA domenica 20 settembre ore 15 – DAZN
  • JUVENTUS-ATALANTA domenica 20 settembre ore 18 – DAZN & SKY
  • MILAN-LECCE domenica 20 settembre ore 20.45 – DAZN
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