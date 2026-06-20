Sky Sport – Il Napoli ha trovato l’accordo con Gila. Ci potrebbe essere anche una contropartita…

Dopo le iniziali difficoltà riscontrate a causa del muro innalzato da Lotito, la Lazio sta lentamente aprendo alla cessione di Gila che ha ormai trovato l’accordo col Napoli sulla base di un contratto quinquennale e ha più volte comunicato alla società biancoceleste di voler approdare alla corte di Massimiliano Allegri che lo cercò già la scorsa stagione quando sedeva sulla panchina del Milan.

Anche a causa del mercato a saldo zero, Lotito dovrà cedere altri giocatori e, dopo le cessioni di Provedel e Romagnoli, Gila pare essere il prossimo. Tuttavia il Napoli potrebbe inserire una contropartita all’interno dell’affare.

Infatti il neo allenatore laziale, Gattuso, gradirebbe un nuovo attaccante e Lucca pare essere il profilo giusto per l’ex Ct della nazionale. Tuttavia andrà trovata la quadra economica dato che i partenopei investirono parecchio lo scorso anno per l’attaccante ex Udinese.