Fabrizio Romano – Milinkovic-Savic è fuori dai progetti di Allegri. Ecco chi potrebbe rimpiazzarlo…

Le recenti dichiarazioni del noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, hanno riportato una ormai quasi certa separazione tra il Napoli e Milinkovic-Savic. Il rendimento del portiere serbo è stato infatti poche volte di alto livello e non ha minimamente convinto il neo allenatore azzurro, Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese infatti per la porta ha scelto di affidarsi al solito Alex Meret che potrebbe essere affiancato da una vecchia conoscenza del campionato italiano. Infatti Vicario è ormai in uscita dal Tottenham e su di lui è forte l’interesse del Napoli e della Juventus. Al momento non ci sono state offerte ufficiali ma potrebbero esserci degli importanti sviluppi nelle prossime settimane.