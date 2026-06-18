Gazzetta – Napoli, Manna si muove per Molina: piace ad Allegri. L’Atletico potrebbe proporre uno scambio

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @nahuelmolina35

Spunta un nuovo nome per quanto riguarda il ruolo di laterale destro del Napoli: Nahuel Molina. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’argentino è in uscita dall’Atletico Madrid, ed ha più volte manifestato la sua intenzione di cambiare aria. Ecco che potrebbe spuntare il Napoli (che ha fatto un primo sondaggio) e in particolare Max Allegri, suo grande estimatore già ai tempi dell’Udinese. Il tecnico ne ha già parlato con il Ds Manna che intanto si è già mosso, pur sapendo che la trattativa non sarà semplice. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Ma, i Colchoneros potrebbero anche accettare uno scambio alla pari con Mathias Olivera, profilo molto gradito a Diego Simeone.

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