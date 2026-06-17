CdS – Rinnovo McTominay, serve quadra definitiva sull’ingaggio. La situazione

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Scott McTominay con il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è stata una cena qualche settimana fa tra lo scozzese e il Ds del Napoli Giovanni Manna, a testimonianza della volontà di trovare un accordo. Al momento, la proposta è quella di estendere la durata del contratto fino al 2030, con una possibile opzione fino al 2031. La quadra definitiva va trovata sull’ingaggio: l’ultima distanza da colmare. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Qualche settimana fa, a ridosso della fine del campionato, Scott e il ds Manna hanno cenato insieme in centro, nel ristorante in cui un anno prima era stato suggellato il patto della ripartenza post scudetto con Conte: segno tangibile della voglia di arrivare a un accordo. Mister Murdock, tra l’altro, da febbraio in poi è stato in città almeno un paio di volte per incontrare il direttore sportivo e discutere dei termini del rinnovo. Della bozza, del progetto di proseguire insieme e anzi di rafforzare il rapporto, rendendolo più solido e più duraturo nel tempo. Dicevamo: il contratto attuale di McTominay, acquistato nell’estate 2024 dal Manchester United per 30 milioni di euro (o giù di lì), scadrà nel 2028, mentre quello nuovo prevede un prolungamento biennale. Fino al 2030. In ballo potrebbe anche esserci l’inserimento di un’opzione fino al 2031, ma questo non è considerato un aspetto sostanziale: è una possibilità, un elemento ulteriore. Per chiudere l’accordo, più che altro, è necessario azzerare l’ultima distanza sull’ingaggio: bisogna far collimare domanda e offerta, compiendo i passi necessari a trovare la totale soddisfazione reciproca”.