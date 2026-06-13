Moretto – Il Napoli accellera per Gila. I dettagli

Dopo che la Lazio si è ritrovata di nuovo con il mercato a saldo zero, Lotito sarà costretto a cedere pezzi importanti della sua squadra. Infatti, dopo la ormai certa partenza di Romagnoli, anche Gila sembra essere già con un piede fuori da Roma.

Lo spagnolo ha infatti comunicato da tempo di voler lasciare la Lazio ma Lotito ha sempre alzato un muro sulla sua cessio e preferendo che andasse a parametro zero nel 2027.

Tuttavia, come riportato da Matteo moretto, il mercato a saldo zero ha cambiato completamente lo scenario che vede adesso i biancocelesti costretti a dover fare delle cessioni importanti per poter acquistare nuovi giocatori e lo spagnolo è fortemente voluto dal Napoli che lo segue da tempo.

Il difensore piace infatti a tutta la dirigenza partenopea e a Max Allegri e sono pronti ad anticipare tutti gli altri club interessati a lui regalando così un difensore veloce e roccioso come lui.