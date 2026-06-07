Napoli, quando arriva Allegri? Ecco la possibile data dell’annuncio

A Napoli ormai non si aspetta altro: l’annuncio del nuovo allenatore, che dovrà prendere le redini della squadra lasciata da Antonio Conte, e con ogni probabilità sarà Massimiliano Allegri l’erede.
Perché non c’è stata ancora l’ufficialità da parte del club? A quanto pare, il mister livornese starebbe lavorando con il Milan per trovare un accordo di buonuscita, dopo l’esonero comunicatogli dal club rossonero. Solo dopo aver trovato una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, il Napoli potrà tesserarlo ufficialmente.
Quando ci potrebbe essere l’annuncio? In base alle classiche tempistiche di calciomercato, si può ipotizzare la firma sul contratto e l’ufficializzazione per mercoledì prossimo, cioè il 10 giugno.
L’era di Allegri sta per iniziare, serve solo un po’ di pazienza.