Il Mattino – Tre big potrebbero lasciare il Napoli quest’estate

In attesa dell’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, il direttore sportivo dei Partenopei Giovanni Manna sta già preparando la rosa per l’ex allenatore del Milan e della Juventus, tra giocatori da acquistare e giocatori da cedere. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, tra i giocatori in partenza potrebbero anche esserci Frank Zambo Anguissa, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Anguissa ha un contratto in scadenza mai rinnovato con il Napoli: ciò potrebbe portare il club a cederlo in anticipo così da monetizzare la sua uscita. Per quanto riguarda De Bruyne e Lukaku, invece, il Presidente dei Partenopei Aurelio De Laurentiis non ha apprezzato il comportamento dei due calciatori belgi. Entrambi potrebbero lasciare se dovessero arrivare offerte all’altezza.